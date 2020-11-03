大陸女星王鷗（Angel）因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅，不僅以古典氣質形象深植人心，模特兒出身的她更靠170cm的高挑身材成為演藝圈內公認的「9頭身女神」。近日，王鷗以一身令人驚豔的抹胸晚禮服裙現身湖南衛視雙11開幕盛典，火辣模樣令人看了被電暈。

王鷗的這次的抹胸裙超有特色，大膽把合身的布料拼接乳白色的內衣杯型，讓一片式的剪裁設計外露，襯托出她大膽的個性時尚，下身則是修身半身裙，裙擺剛剛好落在膝蓋處，讓她纖細的小腿完美展現，最後她也配戴上高貴的珍珠項鍊以及流蘇耳環，展現優雅女人味。

170cm《瑯琊榜》女星修身裙大膽拼接內衣 惹火外穿化身激瘦小野貓（圖／摘自微博@王鷗）

除了穿上性感的束腰禮服，王鷗戴上變色的美瞳隱形眼鏡，讓明亮的左右兩眼呈現出不同的雙色，立刻變身波斯貓的藍色眼眸，更化上紅唇襯托出潔白的皓齒，整體造型超前衛，將嫵媚與慵懶演繹到極致，在舞台上高唱夯歌《波斯貓》十分醉人心弦。

170cm《瑯琊榜》女星修身裙大膽拼接內衣 惹火外穿化身激瘦小野貓（圖／摘自微博@王鷗）

王鷗的多變氣質讓粉絲們看了紛紛留言大讚：「妖精本尊太美」、「萬水千山總是情總是你」、「人類對於王鷗的美貌一無所知！」、「好野好喜歡」、「異瞳絕絕絕絕！」、「那麼美的眼睛」等。

170cm《瑯琊榜》女星修身裙大膽拼接內衣 惹火外穿化身激瘦小野貓（圖／摘自微博@王鷗）