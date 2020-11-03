繼2019年推出充滿度假氣息的航海限量版，KÉRASTASE巴黎卡詩2020年再融合巴黎的迷人元素：法式經典圖紋Poka圓點風、搭配粉嫩美味的馬卡龍色系，妝點出法式浪漫的戀愛氣息，為經典商品「全能小金油」推出全新限量包裝｢金緻柔馭露戀愛馬卡龍限量版｣！

除了限量版的經典商品，巴黎卡詩也將於即將到來的1111線上購物檔期，推出多款限量禮盒與優惠，邀請所有品牌粉絲一起在火熱的電商1111超級購物檔期，一起沉浸幸福、愛在巴黎！

｢戀愛馬卡龍限量版｣包括巴黎卡詩經典護髮油──「金緻柔馭露精巧版30ml」心動（粉藍）、曖昧（粉綠）、熱戀（粉紅）馬卡龍3色包裝，每款都能連結到戀愛的三個浪漫時刻：初見時的心動時刻、IG互相關注的曖昧階段、與熱戀時的濃情密意，不論你正處在戀愛中的任何階段，巴黎卡詩No.1的經典小金油都能完美呼應你的需求，適時擦一下撫平秀髮毛躁、增加秀髮光澤，約會中同框拍照還能｢自帶聚光燈｣閃耀巨星光采，秀髮由內而外透出女神光環！

金緻柔馭露精巧版30ml熱戀粉紅。（圖／邱映慈攝影）

金緻柔馭露精巧版30ml曖昧粉綠。（圖／邱映慈攝影）

迎接電商年度最重要的1111檔期，巴黎卡詩特別結合戀愛馬卡龍組與經典產品推出年度最強優惠，包含金緻柔馭露100ml超值優惠組、晚安小紅瓶日夜接力修護組、濃密金安瓶白金賦活精粹輕奢組，11/11當天，年度品牌大使許光漢更將與巴黎卡詩一起線上直播，和全台灣的許太太們一起度過一個充滿戀愛氣息的1111幸福購物節！

11/11許光漢直播一日限定組，價值NT4,400優惠價NT2,000；內容： 金緻柔馭露100ML正品、金緻柔馭露50ml、金緻柔馭黃金髮膜75ml、煥髮彈韌髮浴80ml 。（圖／邱映慈攝影）

金緻隨身修護組，價值NT3,650 優惠價NT2,000；內容：金緻柔馭露100ML正品、金緻柔馭露30ml正品、金緻柔馭黃金髮膜75ml。（圖／邱映慈攝影）

日夜修護禮盒組，價值NT3,600優惠價NT2,200；內容：靜夜修護精華90ML正品、金緻柔馭露50ml、清新舒緩髮浴80ml。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看巴黎卡詩全能小金油｢戀愛馬卡龍限量版｣超可愛！

★獎品內容 ｜ 巴黎卡詩小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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