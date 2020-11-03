31歲國際超模何穗擁有177cm身高及仙氣高級臉，號稱「何仙姑」的她是許多高級時裝品牌的代言人，包含Ralph Lauren、Karl by Karl Lagerfeld、Shanghai Tang等，私下她也時常在個人社群平台分享穿搭，快來看看何穗的秋冬必買款吧！

近日，何穗在個人微博上更新一組秋冬新品穿搭，在一系列「輕職場」風格寫真中，她先是以基本的黑白格紋針織毛衣打底，下半身則搭配鏈條腰帶、皮質短裙，襯托迷人的長腿。另一套則是羊絨材質的香芋紫色的裙裝，雖然款式偏正式，但色調卻設計得十分繽紛討喜。

何穗在微博上分享一組秋冬「輕職場」穿搭寫真。（圖／摘自微博@何穗）

在寒冷的冬天，羽絨衣或大衣幾乎人人都必須入手的外套款式，因此何穗也搶先穿上了！這套白色羽絨衣採取長版設計，因此何穗單穿它搭配長靴就出場，整體比例看起來超修長，也有色調清爽的駝色大衣，顏色清新淡雅氣質滿分。

何穗在微博上分享一組秋冬「輕職場」穿搭寫真。（圖／摘自微博@何穗）

何穗清新脫俗的氣質讓粉絲們看了紛紛留言大讚：「名模穿衣效果就是不一樣」、「不愧是國際超模，隨隨便便都是大片」、「我要去pick女神同款了」、「大片既視感，我穗太厲害了」、「簡直就是行走的衣架子呀身材太好了」、「穿啥都好好看呀，氣質擋不住呢」等。