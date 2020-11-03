33歲大陸女星唐藝昕以古裝劇《後宮甄嬛傳》中的「祺嬪」一角爆紅，長相可愛的她靠著自然演技晉升家喻戶曉的女演員，近期更在上個月（10月）晉升辣媽，與同為男星的張若昀育有一女，一度因火速恢復身材引發熱議。

日常除了演戲，唐藝昕也是不少時尚品牌的寵兒，近日，她在個人微博上分享近日登上直播活動的高級寫真，更俏皮以輕鬆語氣寫下：「昨天大概就是這個樣子。」她大方穿上亮眼的深藍色波點裙，正面秀出白到發光的雪白美胸，纖瘦體態相當吸睛。

《甄嬛傳》「祺嬪」示範波點裙穿法 雙面V字剪裁成亮點（圖／摘自微博@唐艺昕）

在這套領口以V字剪裁的洋裝中，唐藝昕火辣秀出白皙的肌膚，帶點藍色調的薄紗點綴上活潑的波點，營造出浪漫的星空感，仔細一看，這套裙裝就連背面都有小心機，一樣以V字去設計，前後都展現一致的性感。

《甄嬛傳》「祺嬪」示範波點裙穿法 雙面V字剪裁成亮點（圖／摘自微博@唐艺昕）

唐藝昕美照讓粉絲們看了讚嘆不已，紛紛留言回應：「縫一縫衣服謝謝」、「終於等到小公主營業啦」、「迪士尼在逃公主」、「仙氣飄飄的小糖糖」、「好美昕昕子」等，更有粉絲搞笑標記張若昀，激動大讚「你老婆好美啊」。