羅馬精品品牌FENDI即將在台灣推出帶有嶄新有趣面貌的 FENDI Peekaboo Pop Studio，將於11月5日起將在台灣各精品店展開，在短短數日內讓消費者體驗經典 Mini Peekaboo 包款訂製服務。

FENDI 經典包款之一的 Peekaboo，代表著品牌發揮旗下工匠高超技能與創意，研究如何以特殊工藝結合各種材料的傳統。消費者可以挑選各種材料及顏色組合，這些獨一無二的作品還能在金屬牌刻上個人姓名縮寫，更添個人專屬風格。

羅馬時尚品牌創意訂製包登陸台灣 鱷魚皮水晶通通可以自由配（圖／品牌提供）

有超過六十種材料，包括 Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶可自由搭配。此外，FENDI Peekaboo Pop Studio更設計有Peekaboo地圖，以品牌預先設計好的多組創意配色包款圖片組合而成，消費者可以投擲骰子，以骰子上的數字總和對應包款圖片右上的數字，挑選想要購買的包款。

羅馬時尚品牌創意訂製包登陸台灣 鱷魚皮水晶通通可以自由配（圖／品牌提供）

FENDI 的品牌形象與品質、傳統、實驗及創意劃上等號，千萬別錯過這個極具義大利風格，體驗獨特的 Mini Peekaboo 包款訂製體驗的機會！