Burberry與英國足球運動員、青年活動家和公益項目宣導者、大英帝國員佐勳章(MBE)獲得者Marcus Rashford以及多家慈善機構聯手金，為支援全球青年健康成長貢獻力量。 為支援Rashford在消除饑餓上作出的努力，Burberry將繼續向英國食品慈善機構FareShare提供捐款，對全英各地1.1萬家慈善機構和社區團體發放超過20萬份餐食。

Burberry承諾將對曼徹斯特、倫敦的英國青年組織以及全球其它地區慈善機構提供支援。 這些支援計劃涉及多個領域,從青少年教育，到支援年輕創意人士與藝術家，再到説明青年創業者應對全球共同面對的重大挑戰。 這些計劃將給全球數以萬計的年輕人帶來積極影響，鼓勵他們戰勝困難，取得成就。

在 Instagram 查看這則貼文 Marcus Rashford MBE（@marcusrashford）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 1:00 張貼

在倫敦，Burberry 與 London Youth 攜手合作，該組織為 600 多個社群青年組織提供支援，每年為年輕人創造數千個就業機會。 由 Burberry 和 London Youth 共同遴選的 15 家青年中心將獲得捐款，以確保其開展的專案能為倫敦部分尚待發展的社群帶來積極影響。 Burberry 持續資助 Rashford 先生童年時常去的兩家青年中心 — 曼徹斯特 Norbrook Youth Club 和 Woodhouse Park Lifestyle Centre。 兩傢俱樂部的青年志願者亦將加入合作，支持俱樂部所在地、 Rashford 先生家鄉 Wythenshawe 地區的慈善事業。

除上述兩家青年俱樂部之外，Burberry 還向紐約非營利性組織 Wide Rainbow 捐款，為美國資源匱乏的地區提供藝術與藝術教育的資源。 我們的捐助將包括為這些社區的年輕人提供美術用品、音樂教育和發放食物，同時也為紐約和洛杉磯的校園及避難所的壁畫創作提供資金支援。

在 Instagram 查看這則貼文 Marcus Rashford MBE（@marcusrashford）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 1:01 張貼

為了更好地將説明惠及全球，Burberry 還與國際青年基金會合作，為全球青年危機應對基金提供捐助。 這將有助於世界各地，尤其是亞洲的年輕創業者和社群領袖尋找應對各類挑戰的解決方案，包括縮小營養差距與解決生計難題等。

Burberry的慈善傳統源於品牌創始人Thomas Burberry終生奉行的利他主義。 21歲時，還是一名年輕學徒的Thomas Burberry得以創辦了自己的公司。 整個職業生涯中，Thomas Burberry積極以企業成功回饋社會。通過與全球各大影響積極的組織合作，他生前投身本地社區與青年成長的精神得以延續至今。

在 Instagram 查看這則貼文 Burberry（@burberry）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 2:02 張貼

Marcus Rashford正是這種精神的化身。 與Thomas Burberry一樣，Marcus Rashford也是一位領軍者、創新者和崇尚自由的開拓者，在取得成就之後，以實際行動回饋社區，幫助培養下一代年輕人。通過這次的慈善事業合作，Burberry繼續賦能全球慈善社群及其所在社區，幫助它們恢復力量，奉獻愛心，追求一個更具包容性的未來。