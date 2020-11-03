HUBLOT今年5月推出與日本時尚大師山本耀司（Yohji Yamamoto）合作Big Bang GMT聯名腕表，以山本耀司的經典黑勾勒腕表美學，一上架就賣光，HUBLOT乘勝追擊加碼推出迷彩款Big Bang Unico限量表，還未公布消息就有山本耀司迷搶訂，全球限量200只，台灣僅配到兩只皆已賣出，後面排隊名單落落長，讓人見識到腕表聯名時尚大師的魅力。

山本耀司Big Bang Unico迷彩腕表，是大師顛覆傳統的代表作之一，除了山本耀司為人所熟知的黑色時尚外，大師迄今仍不斷質疑當今時尚的準則，挑戰充滿街頭活力與陽剛味的迷彩圖騰，象徵了卓越超群，無可取代，與宇舶表的精神完美契合。

日本時尚大師山本耀司與宇舶表攜手推出迷彩聯名表，全球限量200只，71萬元。（HUBLOT提供）

山本耀司Big Bang Unico山本耀司迷彩腕表，將不規則迷彩圖案疊加印刷在藍寶石表盤上，硫化技術處理的表帶呈現原創迷彩圖騰，山本耀司的簽名位於表盤6點鐘位置，搭載宇舶自製Unico飛返計時機芯，具備72小時動力儲存，另附黑色表帶，全球限量200只。

日本時尚大師山本耀司與宇舶表攜手推出聯名表，在全球掀起搶購旋風。（HUBLOT提供）