大陸知名網紅「深夜徐老師」在微博擁有破千萬粉絲，常和粉絲們分享時尚和美妝的最新資訊。近日他邀請章子怡的化妝師──唐毅老師來幫他化妝，最特別的是這次請唐毅老師用同樣的產品，幫徐老師和女星吳謹言畫一樣的妝，對比看看素人和女星化妝後的結果有什麼不一樣！

唐毅老師先幫吳謹言保養，然後上妝，吳謹言因為身為演員，常有不同角色需求，會被剃眉毛、甚至被要求素顏上鏡，不過從影片看來吳謹言的膚質狀況本來就維持的相當好，因此底妝部分只要薄薄一層就有很好的修飾效果。吳謹言喜歡讓眼睛看起來不那麼圓，因此唐毅老師把眼影、眼線深色都放在眼尾處，拉長吳謹言的眼型，最後塗上偏紅棕色的唇彩，即完成妝容。

唐毅老師接著幫徐老師上妝，唐毅老師提醒許多人膚質是又油又乾，而同樣的粉底在不同膚質上會呈現不一樣的效果，因此最好能搭配用妝前產品，上粉底後再做好定妝，才能呈現比較好的底妝效果；接著使用腮紅和修容，唐毅老師分享大多數亞洲女生都適合把腮紅放在臉部中央，不要太往兩旁帶，以免顯得臉寬；眼影部分，許多亞洲女生眼睛都有腫泡困擾，唐毅老師建議可加強暈染眉頭和鼻樑陰影，然後加深眼尾形狀，畫上臥蠶，再用眼影加深睫毛根部，下眼影往下畫，就能幫眼睛消腫，眼神看起來更深邃，接著完成眉毛和唇妝，整體妝容就完成。

章子怡化妝師唐毅老師用相同產品畫吳謹言和素人，妝後對比圖。（圖／深夜徐老師YOUTUBE截圖）

章子怡化妝師唐毅老師用相同產品畫吳謹言和素人，妝後對比圖。（圖／深夜徐老師YOUTUBE截圖）

徐老師覺得一般人化妝都是「畫的時候很簡單，最後整個臉看起來很複雜（顯髒）」，合作過這麼多明星彩妝師、看過這麼多明星後，徐老師最大的感受是，真正的大明星底子就非常好，化妝不過是錦上添花而已，所以整個化妝過程非常快，而普通人化妝要修飾的地方比較多，化妝的時間會更長，但每個人只要找到適合自己的風格和技巧，都會有獨一無二的美！

網友看完表示「最大的差距不是長相和妝容，是膚質」、「果然明星和素人不是一個次元的」、「吳謹言在娛樂圈很一般的顏值都美成這樣，知道不是什麼人都可以當明星了」，紛紛驚嘆妝後對比效果。