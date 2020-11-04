南韓大勢女團MAMAMOO中的25歲「忙內」成員華莎，過去曾在機場出國演出時，被拍到「沒穿內衣」的機場時尚穿搭引起不小爭議，但她始終堅持做自己。近日MAMAMOO接受電視台《柳熙烈的寫生簿》 (유희열의 스케치북)的節目錄影時，華莎的「上班路穿搭」再度讓粉絲們跌破眼鏡。

在公開的照片中，華莎只穿著駝色大衣，頭上還包著毛巾，臉上沒有任何妝容痘痘清晰可見僅用口罩遮住臉，看起來疑似急著出門而隨性做的搭配，讓網友忍不住留言表示「姊姊就是做自己」、「果然是安惠真會做的事情」、「好像從家走下來臨時買東西的媽媽，哈」、「這位姊真是太隨性了」、「華莎表示我的時尚妳們不懂」引發熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 화사（@inhwasaeyes）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 上午 10:05 張貼

不過，這也不是第一次以這身扮相現身，在先前的實境節目《我獨自生活》中，華莎便經常以「最自然」的樣貌示人，無論是剛起床時的狼狽模樣或是大口吃東西的表情，通通都被收錄，她還因此圈入大票粉絲更得到品牌的代言。讓她人氣持續攀升。

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MAMAMOO於11月3日正式發行第10張迷你專輯《TRAVEL》，本月20日開始已在官方YouTube頻道上X陸續公開《Dingga》及《AYA》兩首MV，同樣一推出便突破百萬點閱，人氣直衝天際。