與姊姊Jessica(鄭秀妍)一同被媒體封為「南韓最美姊妹花」的26歲女星Krystal(鄭秀妍)。11月3日出席電影《父親歸還》(暫譯)發佈記者會時，以一件黑色高領毛衣優雅出席，成功吸引粉絲們的目光。

由女團f(x)出身的Krystal，過去曾與其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中以自然的演技獲得好評。但隨著成員的合約紛紛到期出走，獨留在SM娛樂的Krystal也宣布加入「演員專門戶」H& entertainment的旗下，成為鄭麗媛、孫淡妃等知名演員的師妹。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL（@vousmevoyez）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 2:32 張貼

Krystal昨日也出席了11月12日上映的新電影《父親歸還》新片記者會，電影中飾演未婚懷孕女大生的她，在記者會上穿著一件黑色貼身高領毛衣搭配紅色蘇格蘭裙，腳上則是穿著寬筒長靴，即使全身包緊緊只露出雙腿，整體造型還是看起來顯瘦又修長，加上她高冷又白皙的臉蛋再次電暈一票網友。

紛紛留言大讚「造型太好看了」、「鄭秀晶美慘」、「簡單又不失優雅的穿搭」。