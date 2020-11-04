來自英國的潮牌Superdry過去在台灣非常受歡迎，尤其是機車族彷彿人手一件「極度乾燥」外套，名人中像是凱特摩斯、貝克漢、小賈斯汀都曾是品牌支持者，近日傳出Superdry即將在年底撤台，網路也引發一波討論，網友感嘆品牌人氣彷彿「自由落體」！

來自英國的潮牌Superdry，創立於2003年，品牌的靈感取自一趟東京旅行，設計師將日文文字元素化作圖騰印花，成為品牌的標誌性LOGO，繽紛亮眼的印花顏色和多樣選擇，逐漸獲得台灣消費者注意，大約在2015至2016年在台灣市場達到顛峰，路上隨處可見有人穿著「極度乾燥」外套。

根據Superdry官方粉絲團顯示，至今年6月為止在台實體門市原本有11間，截至今日為止，加上即將關閉的遠東A13門市，Superdry只剩下4個實體店面；因為一口氣收掉7間店，也傳出品牌將在年底撤出台灣的傳言，但目前代理商包豪氏仍未做出公開回應。

網友在PTT也發起一個討論串「超級乾Superdry如何下神壇的？」表示幾年前天冷路上的機車騎士10個有7個都穿Superdry外套，「去年開始人氣可以用自由落體來形容，路上已經很少看到有人在穿」有網友表示因為英國和台灣價差太大，許多人直接從國外網站購買，但聽說代理商抗議後就比較無法網購到Superdry的外套，好像從那之後人氣也逐漸下降，猜測可能與此事有關連；也有網友表示因為「盜版太多」讓人不想穿；還有網友表示就是從2017年有機車騎士穿Superdry外套衝武嶺凍僵的新聞出來後，人氣就一路下滑至今。