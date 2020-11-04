南韓超人氣女團MAMAMOO於11月3日發行新單曲《AYA》，MV一推出便突破600萬人次點閱，音源也立刻登上下載排行榜單中。而在團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，不僅會唱、會跳，就連穿搭風格也相當前衛大膽，近日她便在官方社群平台上曬出舞台造型穿搭，火辣又大膽的風格成功吸引粉絲的目光。

在公開的照片中，頌樂將頭髮綁起，並穿著細肩帶內衣搭配黑色袖套及灰色運動長褲，大方秀出結實的腹肌線條，健康又火辣的穿搭方式令粉絲們看得直噴鼻血，立即吸引超過30萬人按讚。

粉絲們紛紛留言「頌樂的腹肌太帥了」、「我的女神身材練得超好」、「姊姊氣勢超強」；但也有粉絲心疼表示「姊姊衣服多穿一點會冷喔」引發熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 MAMAMOO（@mamamoo_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 上午 5:28 張貼

而私底下勤練鋼管舞的頌樂，先前便曾多次公開自己穿著運動內衣褲練舞時的火辣穿搭，並在她經營的YouTube個人頻道中公開影片辣秀凹凸有致的身材，加上她自然又不作做的個性，讓她人氣始終居高不下，成為人氣成員之一。