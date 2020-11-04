美國28歲流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez)，近日受邀登上大陸時尚雜誌《CR fashion book》的創刊號封面人物，瘦身有成的她除了在照片中大方展現凹凸有致的好身材，其中一套藍色連身衣造型還與韓國女團BLACKPINK成員Jennie前幾日公開的穿搭照相同，吸引粉絲們熱烈討論。

網路釋出的照片中，賽琳娜其中一套藍色連身水手服竟與BLACKPINK成員Jennie前幾日曬出的萬聖節造型是同一套，只是她將Jennie所搭配的紅色絲襪改成白色蕾絲看起來更加火辣。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 1:32 張貼

另外一套側面挖空並高衩的亮片長裙，及深藍色毛衣搭配透視長裙的造型，則是將賽琳娜曼妙的曲線完美呈現相當吸睛，也令粉絲們看了大噴鼻血，直呼「太性感了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Teamoselenalatinas（@selenagomez_liffe）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 7:21 張貼

賽琳娜曾與加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber）有一段轟轟烈烈的感情，但在2018年小賈斯汀宣布結婚後便傳出賽琳娜陷入嚴重的憂鬱症必須接受精神治療。去年接受媒體採訪時，賽琳娜也首度鬆口談起那段生病的過程，她表示「那是我人生最恐怖的時光」，不僅無法正常思考所有事情，所有的痛苦和焦慮還一擁而上讓她喘不過氣，直到母親的開導她才開始正視自己的問題並尋求專業的醫生求助。如今走過低潮的她，在今年一連推出多首單曲，並跨界與韓國大勢女團BLACKPINK合作，讓粉絲們十分期待她下來的發展。