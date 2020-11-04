34歲大陸女星楊冪以甜美外貌及纖瘦體態聞名，出道多年穩坐一線星地位，不僅是戲約不斷的陸劇女神，更靠天生超強的時尚品味晉升帶貨女王，一旦曾出現在她身上的服裝、飾品無一不熱賣，近日，楊冪工作室在微博上曬出一組最新的OL風穿搭寫真，優雅模樣一曝光就引發熱議。

在近日的直播活動中，楊冪穿上一套白色蕾絲襯衫出場，加入蕾絲元素可以襯托高貴感，下身則搭配了粉嫩色系的高腰西裝直筒褲，對於腰部線條的修飾很有幫助，成功展現溫雅大方的氣質，搭配上優雅的招牌長捲髮，不愧是辣媽界的時尚指標。

楊冪蕾絲襯衫混搭粉嫩寬褲 輕鬆穿出長腿OL減齡風（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

雖然糖果色的服飾很考驗穿搭功力，但仔細看可發現這件褲子在褲頭處有小巧思！加入令人驚喜的雙鈕扣，因此巧妙平衡了過於少女的感覺，反而意外有個性，又甜美又簡約，非常適合想首度嘗試粉色系服裝的人喔！

楊冪蕾絲襯衫混搭粉嫩寬褲 輕鬆穿出長腿OL減齡風（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪的減齡穿搭令廣大粉絲們看了全戀愛，紛紛大讚：「粉嫩系的大冪冪也太美了吧」、「優雅知性風的冪姐好美」、「捲髮仙女」、「白配粉舒適又優雅」、「你活了終於不是黑色的了」、「好甜好甜噢」等。