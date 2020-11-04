南韓7人女子團體Oh My Girl，繼4月份回歸推出單曲《Dolphin》、《Nonstop》後，即將於11月22日下午5點再次合體舉行線上演唱會「冬日童話：The Lost Memory」令粉絲們相當興奮。而成員中的YooA，近日受邀登上時尚雜誌GQ的封面，其中一套透視長裙特別引人注意。

YooA擁有甜美外表與清新的氣質，加上空靈的嗓音，讓她一出道就備受粉絲的愛戴，而9月份在推出個人SOLO單曲《Bon voyage》的她，在近日公開的時尚雜誌封面照中變換多套造型，除了穿上寬鬆西裝外套與黑色長裙搭配撞色高跟靴外，綠色的雪紡透視長裙則是讓她內搭的內在美及黑色短褲一覽無疑。

網友看到後都留言「YooA果然還是比較適合精靈風一點的造型」、「可愛又颯」、「真漂亮的小姊姊」。

在 Instagram 查看這則貼文 ṖÖṚṄЁṠЇÄṄ ṖÄṚṚÄṖЇḶḶÖ（@kermit_the_kpop_star）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 上午 12:50 張貼

而私底下的個性也十分俏皮的她，在之前的個人單曲線上直播演唱會上以一身純白長裙優雅登場，但歌曲開始後豐富的肢體動作立刻吸引粉絲的目光，一樣讓人忍不住大讚「她看起來好享受舞台」、「太可愛了」。