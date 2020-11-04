每年最值得期待的商品莫過於年末的Holiday系列，總是以最華麗的樣貌登場，2020年ETUDE推出雪燦聖誕，取自雪花的元素，帶有淡雅、溫暖的氛圍，讓你的妝容在派對中清新高雅，有別以往的風格，更加迷人吸睛。

雪燦聖誕系列共有7項單品，囊括保養與重點妝容商品，首先是能夠為肌膚加強保濕的「雪燦聖誕水足感滋潤兩件組」，內含添加極細超級膠原蛋白水的保濕凝露、保濕輕盈乳，迅速潤澤肌膚，為上妝做好完整的打底。

雪燦聖誕水足感滋潤兩件組NT1160元。（圖／品牌提供）

彩妝部分推出雙色眼影、雙色腮紅以及新款唇膏，3步驟即可完成閃耀的聖誕妝容；「雪燦聖誕空氣眼影」融合粉狀與眼影蜜的特點，做出空氣感慕斯質地，鬆軟服貼在眼皮，可單層塗抹，也可雙層疊擦，展現派對多變妝容；「雪燦聖誕雙色頰彩盤」輕盈質地，像是雪化開在臉龐的溫柔頰彩，兼具腮紅與打亮功能，展現高質感膚質；「玩美色計輕紗唇膏」塗抹完像一條鋪滿雪花的路，輕柔的層層堆疊在雙唇上，潤澤感的粉紗質地，帶來鬆軟滑順、零死角的光澤感呈現，好似透著薄紗，隱約的優雅，多層塗抹滋潤雙唇，不厚重不起屑。

雪燦聖誕空氣眼影 #暖陽色。（圖／品牌提供）

玩美色計輕紗唇膏 #BE101冰島黃昏。（圖／品牌提供）

雪燦聖誕雙色頰彩盤 #輕柔。（圖／品牌提供）

ETUDE特別邀約台灣知名飾品Bonny &Read一起打造專屬聖誕禮物，以系列的雪花概念為出發，特製一款「漫漫白雪鎖骨鍊」(市值880元)，讓雪燦妝容搭配項鍊更添亮點；同時贈送粉燦包，方便收納彩妝與項鍊。此款項鍊也特別加上品牌巧思，附上小銀標，標註著ETUDE與Bonny &Read LOGO，這款2020限定漫漫白雪鎖骨鍊只有搭配組合販售，限量上市售完為止。

限定漫漫白雪鎖骨鍊只有搭配組合販售，可至ETUDE全台門市購買雪燦聖誕空氣眼影搭配漫漫白雪鎖骨鍊和獨家粉燦包NT777元；也可至Bonny &Read官網，購買雪燦聖誕空氣眼影搭配漫漫白雪鎖骨鍊和質感伸縮刷具組、獨家粉燦包NT880元。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得ETUDE雪燦聖誕系列唇膏或眼影*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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