33歲大陸女星宋茜（Victoria）過去以韓國女團f(x)隊長出道，退團後則以宋茜工作室為主體，積極經營個人事業，外貌亮眼的她更在今年的金鷹獎上以「金鷹女神」身分登場，絕美造型稱霸頒獎典禮，近日，宋茜一改甜美形象，大膽把耳邊兩側的黑髮挑染成亮橘色，展現潮流的一面。

近日，宋茜登上王者榮耀五週年盛典晚會帶來唱跳表演，精彩演繹了歌曲《鏡城》，在服裝方面，她穿出秋冬感的緊身皮革背心搭配黑白撞色的直筒褲，更在腰間小露性感，整體穿搭帥氣火辣，輕鬆用穿搭讓舞台魅力更吸睛。

宋茜緊身皮背心太時髦 前長後短辣秀激瘦腰線（圖／摘自微博@宋茜工作室）

宋茜在上半身選擇緊身的短版背心，內搭一件黑色高領衣，不僅在秋天穿可以保暖，更是今年的潮流，一定要入手一件「微高領」才行！這件背心擁有前長後短的剪裁，左右兩邊以挖空設計秀出腰線，襯托出激瘦的柳葉腰。

宋茜緊身皮背心太時髦 前長後短辣秀激瘦腰線（圖／摘自微博@宋茜工作室）

宋茜不僅能唱能跳，私下更靠巧妙的穿搭功力圈粉無數，讓粉絲們看了紛紛大讚：「勾魂鎖魄全在腰」、「姐姐真的超帥啊」、「被帥到了」、「她每個點都卡在我的心跳上啊」、「根本男團」等。