法國精品S.T. Dupont以筆具和打火機著稱，隨著全方位商品行銷的主流趨勢，近幾年商品品項日益擴增，繼推出男士皮包配件後，今年S.T. Dupont更首度搶進腕表市場，一口氣推出6款HYPERDOME系列腕表，今日首發記者會邀請蔡凡熙出席，並且以不到兩萬元的親民售價搶市，鎖定年輕客層的行銷策略十分明顯。

蔡凡熙佩戴S.T. Dupont最新發表的HYPERDOME系列腕表，自詡有「轉大人」的FU。（羅永銘攝）

以《通靈少女》走紅的鮮肉暖男蔡凡熙最近正忙著新戲，坦言自己已經22歲，除了演高校生，也希望能接演成熟男人的戲，因此受邀出席S.T. Dupont腕表記者會，以一身黑色正式套裝搭配公事包和HYPERDOME腕表，讓他有「轉大人」的FU，十分開心。

S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Chic腕表，1萬9800元。（S.T. Dupont提供）

S.T. Dupont今年新登場HYPERDOME腕表則是品牌自行研發設計的腕表，搭載瑞士知名Ronda機芯廠的石英機芯，六款表分別以獨特、新潮、勇敢、優雅、獨特、突破創新等為主題，在設計細節處處可見到法國時尚的元素，饒富趣味。

S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Exceptional腕表，1萬9800元。（S.T. Dupont提供）

其中最大的特色，在於透明藍寶石水晶打造圓頂形狀的表蓋與表殼，讓人聯想到巴黎歌劇院、傷兵院、拉法葉百貨公司等法國巴洛克建築常見的穹頂，表盤的不規則水波紋設計，也讓人聯想到墨水滴落紙上的水滴紋，與S.T. Dupont筆具的DNA相互呼應，再搭配藍白紅三色法國國旗的表帶，更添法國風情。

S.T. Dupont HYPERDOME系列腕表，透明水晶表蓋和表殼設計是一大圖色。（S.T. Dupont提供）