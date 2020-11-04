今年秋冬復古風正熾，時尚配件匯集成熟與優雅的元素，揉合俐落的幾何線條，揭露女人的強勢氣質回歸。agnès b. VOYAGE本季推出Suzy與Jeanette兩款皮革包，風格經典雋永。色彩上，具秋冬氛圍的芥末黃與勃根地酒紅，以及百搭的純黑，為造型增添迷人風采。

設計靈感源自保齡球包的Suzy皮革包，以agnès b.最擅長的幾何圖形結構進行全新演繹，打造別樹一幟的梯形外觀，在現代輪廓中增添時代感的復古韻味。

幾何輪廓秋冬新演繹 經典皮革包彰顯復古風韻（圖／品牌提供）

細節處採用色澤鮮明的滾邊，令輪廓更顯突出。內裝空間寬敞，可收納工作與出遊時各式隨身物品。備有手提包及相機包等款式，完美搭襯不同穿搭風格。

幾何輪廓秋冬新演繹 經典皮革包彰顯復古風韻（圖／品牌提供）

融合優雅與可愛氣質的Jeanette皮革包，具特色的幾何式輪廓設計，結合方形金屬提把，賦予此包款高注目度。點綴以簡約的外口袋，營造都會摩登質感。可手提與肩背兩用，包身輕巧，亦適合作為派對包款。