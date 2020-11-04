DIESEL和原宿的人氣選貨店GR8聯名合作，由8位活躍於日本的設計師、藝術家聯手推出限定聯名系列，設計手法包含攝影、插畫、藝術字體、版畫印刷等等多樣化的方式，其中男女都可以駕馭的設計也是這次聯名系列的特點之一。

由8位設計師、藝術家以DIESEL的牛仔夾克、衛衣、T-shirt為基礎，發揮各自獨特的設計風格，限定聯名系列總共有豐富的36個單品，每個單品都具有流行、搶眼，以及前衛的原創設計圖樣和創意，可以說是和久保先生所提及「屬於大人的遊樂場」的概念不謀而合。

DIESEL聯手原宿人氣選貨店 8位日本設計師藝術家推男女共穿潮衣（圖／品牌提供）

從很早以前就公開表明自己對日本熱愛的DIESEL創辦人Renzo Rosso表示：「這次聯名合作的契機源於之前來日本時參加活動而與GR8相識的緣分。」GR8的主理人久保光博則表示：「Renzo和多位設計師以及藝術家聚集的地方就宛如一座大人的遊樂場，讓我感受到強烈的緣分。在那個時候獲得的靈感也因而促成了這次的聯名合作。」

DIESEL聯手原宿人氣選貨店 8位日本設計師藝術家推男女共穿潮衣（圖／品牌提供）

Renzo又說道：「我非常喜歡在日常中不斷變化的東京。這次DIESEL和GR8，以及透過久保先生的網絡所促成的合作，可以說是和過往的合作方式非常不一樣，是非常現代又具革新性的手法。在這樣嶄新的合作方式之下，相信能夠創造出許多非常獨特的商品。」