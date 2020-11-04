才剛迎來新上任設計師Matthew M. Williams接掌Givenchy設計總監大位，Givenchy在台唯一直營店在今(11月4日)驚傳將中止營業，新任總監的戰略佈局調整是主因。

其實Givenchy也並非首度退出台灣市場，2013年就因經營不善退出台灣市場，2015年才又再度回歸。當時還請來林志玲為品牌直營店站台，不到五年光景再度退出台灣市場，買氣慘澹就算是有明星設計師加持也無力回天。

而身為全台唯一專賣店的微風信義對於Givenchy退出台灣市場則發表聲明：「因合約到期，加上品牌端的全球策略考量」，看來短期內台灣消費者恐無緣見到Matthew M. Williams新作。

Givenchy 2021春夏作品（Givenchy提供）

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事後接收到品牌台灣行銷公關公司轉達，Givenchy香港行銷部表示「未曾收到法國巴黎相關指示要關閉台灣銷售一事」，僅暗指可能會透過更換店面據點的形式持續與台灣消費者溝通，而已經排定的品牌宣傳仍舊繼續。