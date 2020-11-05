影視歌全能綻放，以多領域發展的全能天后楊丞琳，今年更是她出道滿20周年，除了即將登場的巡迴演唱會之外，全新同名專輯《LIKE A STAR》陸續公開的新曲更是充滿話題，受到許多粉絲喜愛。

出道多年的楊丞琳，對自我要求高以及勇於嘗試的形象，更是將演藝事業發揮的淋漓盡致，這次獲邀成為軒郁國際旗下夜間代謝專家Simply新普利夜酵素系列的代言人。楊丞琳私底下很注重體態管理和睡眠品質，而好的睡眠品質也是她很重要的保養方式，有好的睡眠，才有好的代謝，整日所累積下來的負擔就能輕鬆歸零。

楊丞琳獲邀成為軒郁國際旗下夜間代謝專家Simply新普利夜酵素系列的代言人。（圖／品牌提供）

楊丞琳在訪問中不藏私地分享她維持完美狀態的秘密，自己會透過美食、運動來保持好心情，面對最重要的睡眠品質，還有固定的睡前儀式，但面對緊湊和多變的工作環境，加上在忙碌的行程下睡眠時間少，睡眠品質漸漸受到影響，她也分享自己開始吃酵素之後，讓她比較不那麼淺眠，這款酵素裡面又有添加蔬果酵素，對於壓力大和時常外食的人是很好的輔助品，就不用擔心睡不好影響到自己的狀態。她也分享給媽媽吃，連媽媽也被收服，睡得很深更安穩，且入睡也比較容易了！

隨著巡迴演唱會開唱在即，力求完美的她把握時間加緊排練，在高度需要集中精神跟體力的階段，維持好體態好氣色更是至關重要，為了打造良好的睡眠品質跟好的新陳代謝，睡前最重要的儀式，就是睡前固定補充2顆夜酵素，她說：「睡眠就是最好的保養品！以最好的狀態在演唱會跟大家見面，把最精華的表演展現給大家，希望能讓大家留下難忘的一夜。」