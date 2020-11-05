adidas於4日舉辦「adidas #跑翻台北 城市Online Run」開跑活動，邀請型格男神王陽明、路跑女神雷理莎出席，同時公佈城市Online Run，推出12條風格路線，邀請大家透過跑步探索台北市。同時推出兩雙臺北馬拉松限定款跑鞋，包括針對專業訓練需求打造的輕量跑鞋adizero Boston 9臺北馬拉松限定版，與城市休閒跑鞋Supernova臺北馬拉松限定版，為各式跑者打造最佳鞋款。

adidas 城市Online Run包含12條不同風格路線，滿足各階跑者不同跑步需求。喜愛運動的王陽明分享自己相當享受慢跑時刻，常與另一半在夜晚相約在住家附近暢跑，王陽明更表示：「adidas城市Online run裡的信義區夜跑路線，適合下班後跑步紓壓，可以感受到喧囂信義區內的寧靜感。」也開玩笑說「想要合照的可要跑快一點」；被稱為「天才跑者」的雷理莎，今年也蓄勢待發準備在臺北馬跑出好成績，雷理莎表示：「Online run路線裡的貓空『國手之道』是專業跑者必挑戰路線，有坡度變化又沿著很棒的貓空山景，跑起來非常療癒也能挑戰自我體能。」

王陽明、雷理莎分別Supernova臺北馬拉松限定版及adizero Boston 9臺北馬拉松限定版，將以台北捷運路線注入側邊三線上，充分呈現臺北意象亦閃耀在地歸屬感。(圖/品牌提供)

adidas 12條城市Online Run路線，「#跑翻風潮」路線有6條適合入門跑者，橫跨西門町、大稻埕、信義區、大安森林公園、華山藝文中心及花博園區，城市路跑同時領略台北風情；「#跑翻文化」路線瞄準休閒跑者，穿梭北投及大佳河濱公園，提供最佳休閒練跑體驗，運動後並提供溫泉與夜市小吃等主題休閒引導；專為進階跑者設計的「#跑翻極限」路線則包含劍中劍、貓空國手之道、北田體育館暖身場等，助跑者挑戰自我極限！adidas 城市Online Run更設有積分闖關機制，讓跑者可以與夥伴透過回答趣味考題讓路程更具趣味性，號召跑者一起跑翻台北！

adidas推出12條城市Online run風格路線，搭配情境問答、體能訓練與計時衝刺等有趣關卡，運動愛好者只要下載District Race APP，完成帳號註冊及登入，點擊adidas跑翻台北Online Run關卡即可選擇喜歡的路線，即刻開跑！為鼓勵更多跑者一起以腳步探索台北，adidas更祭出挑戰好禮三重送，2020/12/20前只要參加挑戰就有機會獲得Supernova臺北馬拉松限定鞋款，完成越多條路線、累積越高的積分，得獎機會越高！