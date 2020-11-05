藝人蔡依林(Jolin)近日在個人社群平台上曬出一系列「超前衛」穿搭照，不僅剪了一顆超逆齡的香菇頭，還在照片中大放秀出結實腹肌與飽滿美胸，吸引網友們熱烈討論。

原來這系列的照片都是為了大陸雜誌《新視線》所拍攝，而在公開的照片中，蔡依林頂著一個復古的鮑伯頭使原本就小巧的臉蛋看起來更加精緻，加上誇張又色彩多變的造型服飾，對著鏡頭擺出各種姿勢，神秘又聚未來感的氛圍，看起來就像是在某個科幻片中會出現的場景。

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 11:29 張貼

其中，她穿著「死亡螢光綠」中空平口上衣搭配同色系長褲與袖套的照片中，僅用黑色紗質長版罩衫套住身體，但結實的「六塊肌」依然一覽無疑；另外一件白色緊身馬甲更逼出Jolin凹凸有致的好身材，配上ㄧ雙無辜大眼宛如洋娃娃般美豔，每張照片都吸引上萬人按讚留言「被妳美暈」、「好像洋娃娃」、「太愛這組造型了」。

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 11:18 張貼

現年40歲的蔡依林，19歲出道後便憑著亮麗的外表與驚人的意志力創下不少紀錄並拿下多項獎項，從一開始「少男殺手」一路走到「亞洲天后」的地位，她的努力也受到大批海內外粉絲的肯定。