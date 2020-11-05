24歲大陸女星虞書欣目前是女團「THE9」組合成員，以甜美形象和活潑個性圈粉無數，是近期演藝圈中相當活躍的新生代小花之一。近日，她以一套公主風白裙出席公開活動，百變風格及完美身材讓人大嘆不愧是「行走的穿搭指南」。

身高169cm的虞書欣身穿白色抹胸長裙配鑽石皇冠出席活動，裙子上巧妙點綴上珍珠鑲邊，更大方展現美胸曲線，在寫真中，下半身更滑出神級長腿，若隱若現的造型優雅又俏皮，宛如真人版公主。逗趣的是，她在活動過程中也搞笑表示自己「今天是欣欣子公主」。

24歲大陸女星虞書欣目前是女團「THE9」組合成員，以甜美形象和活潑個性圈粉無數。（圖／摘自微博@THE9-虞书欣）

虞書欣這身夢幻造型被網友評論「是在逃公主」，更紛紛大讚：「虞書欣好看」、「欣欣子就是我的小公主」、「珍珠和美人適配度百分之兩百」、「比比賽的時候更瘦更好看了」、「太適合欣欣子了」等。

24歲大陸女星虞書欣目前是女團「THE9」組合成員，以甜美形象和活潑個性圈粉無數。（圖／摘自微博@THE9-虞书欣）

虞書欣大學畢業於新加坡拉薩爾藝術學院，她過去以偶像劇《新邊城浪子》正式進入演藝圈，後續因登上真人選秀節目《青春有你2》人氣飆高，也更在超夯電視劇《下一站是幸福》、《少主且慢行》中尬上一角表現亮眼。