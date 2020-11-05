被封為「最強新二代」的17歲日本女星木村光希，日前在個人社群平台上公開一系列美照，眼皮上沒有任何顏色的「裸眼妝」造型將鏡頭聚焦在她精緻的五官上，立即吸引粉絲們的目光。

人氣衝破天際的木村光希，即使許多工作都受到新冠肺炎疫情影響紛紛暫停，但她依然廣告代言不斷。近日木村光希便日本隱形眼鏡品牌代言，在公開的行相照中，她以乾淨、透亮的妝容讓焦點集中在眼睛上，而她為了不讓重點轉移，眼窩上也沒有什麼顏色，僅用眼神便電暈一票粉絲，乾淨的妝容也讓原本就精緻的輪廓看起來更加深邃立體。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 2:26 張貼

期中一張照片，木村光希同樣是以乾淨的眼妝搭配酒紅色口紅與白色襯衫，深情的望向鏡頭，同樣吸引超過13萬人按讚，紛紛留言「少女的魅力」、「這組照片太好看了」、「真的是爸媽的混合體」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 2:32 張貼

而木村光希自2018年透過雜誌封面出道後，便憑著亮麗的外表、170cm的高挑身材，加上爸媽木村拓哉與工藤靜香的加持，讓她一出道就備受矚目成為時尚界新寵兒，星途一片看好。