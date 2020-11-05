隨著新冠肺炎疫情持續席捲全球，每年所固定舉行的大型時裝周及影視活動紛紛喊卡或延期，包含時尚盛會米蘭、巴黎等時裝週也改為線上舉行或取消，而人稱「南韓第一名模」的韓惠珍，近日透過節目《我獨自生活》宣布將找來好友一同挑戰「線上時裝週」，再度以行動支持時尚產業讓網友們十分讚賞。

5月份時，韓惠珍為了不讓準備多時的服裝設計師們因疫情而埋沒作品，曾憑著一己之力，找來團隊挑戰「一人線上時裝週」，在短短16小時內成功更換100套服裝及造型，並在綜藝節目《我獨自生活》中公開，引來網友熱烈討論並大讚她的決心。

在 Instagram 查看這則貼文 Han Hye Jin（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 6:03 張貼

這也讓她信心大增，再度找來《我獨自生活》中的固定班底及藝人好友共11人，成功挑戰「百件服飾線上服裝週」。除了有諧星朴娜勑、張度練等人外，還找來李施彥、孫淡妃、「小孫藝真」景收真、成勛、金英光、2PM張祐榮等多位知名藝人義氣相挺。

在 Instagram 查看這則貼文 Han Hye Jin（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 上午 4:20 張貼

韓惠珍則是在一分半內完成複雜的造型，先是穿上網襪、皮裙還有腰帶、流蘇皮靴等配件，驚人的速度也讓粉絲們直呼「姊姊太強了」。