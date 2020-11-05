歐舒丹節慶嘉年華經典倒數月曆，2580元。（歐舒丹提供）

Jo Malone London繽紛倒數年曆，1萬5850元。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London年度繽紛聖誕系列形象圖。（Jo Malone London提供）

迪奧歡慶聖誕倒數日曆，1萬3000元。（迪奧提供）

SABON胡桃鉗幻遊倒數月曆，4180元。（SABON提供）

diptyque聖誕限量月曆，1萬7500元。（diptyque 提供）

品木宣言胡桃鉗假期倒數月曆，2980元。（品木宣言提供）

耶誕倒數日曆，是歐洲很盛行的禮物文化，每天打開一個禮物，象徵離耶誕越來越近，產品包羅萬象，在歐洲最常見的是巧克力，近年則因各大美妝推「倒數日曆」帶動市場，產品內容不只有經典產品，還有許多隱藏版產品，讓美妝迷趨之若鶩。

歐舒丹推出經典24日及7日兩款倒數月曆，找來法國插畫家Edith Carron合作，以耶誕市集為創作靈感，將節慶嘉年華經典倒數月曆打造為迷你版聖誕市集，除了有精選明星商品乳油木護手霜、草本修護洗髮乳、蠟菊精華霜，明星前導精華「星光瓶」光萃肌活露更首次加入倒數月曆行列，還有多款台灣未上市的驚喜新品，今年更針對小資族發表「台灣限定款7日倒數月曆」，甜甜價也能享有聖誕倒數驚喜，這組限定款收藏了台灣最受歡迎的熱賣明星商品，除了倒數日曆，另有兩款節慶嘉年華限量系列。

頂級英國香氛Jo Malone London發表繽紛倒數年曆 ，今年耶誕系列向1920年代汲取靈感，以現代手法重新詮釋裝飾藝術的風格，運用純粹的幾何圖騰和直線形狀，打造限量禮盒和限量版瓶身設計，以當代的精緻與時尚，向100年前風靡全球的建築藝術致敬，從季節限定香水、身體沐浴系列、香氛蠟燭，到各式獻禮，更有繽紛倒數年曆網羅經典商品。

迪奧與法國著名插畫家Safia Ouares合作，勾勒出童話般的迪奧夢工坊魔法，與金燦星辰共譜的奇幻夜晚，迪奧歡慶聖誕倒數日曆，外型宛如一只金箔藝術品，輕啟24扇窗格，探索24款品牌帶來禮物驚喜，全台限量350組，於台北101迪奧美妍旗艦店、台北京站迪奧美妍旗艦店、DIOR線上旗艦店獨家販售。

奢華保養SABON在名為耶誕節以童話「胡桃鉗」為靈感，打造系列新品，SABON華麗化身為「糖梅仙子」，在夢境中穿梭於瑰麗多變的魔幻世界，限量系列重現胡桃鉗故事中的奇幻王國與鮮活色彩，並以梅李、玫瑰與牡丹演繹高雅空靈的糖梅仙子，承載著胡桃鉗幻遊的歡愉與愛，胡桃鉗幻遊倒數月曆24格禮物，內含臉部純淨磨砂膏15ml、復活草純淨死海泥面膜30ml。

頂級香氛diptyque祭出耶誕限定系列，延續佳節限定熱潮，耶誕系列靈感以聖日爾曼大道34號diptyque精品店為背景，打造全新午夜冷杉香氛蠟燭表現森林氣息，限量倒數日曆囊括新品，包括 午夜冷杉香氛蠟燭、杜桑香膏、迷你蠟燭、麝香香氛蠟燭、香氛之藝身體系列等，當然也包含了品牌首款香水L’ Eau 永恆之水，傳遞美好的耶誕氛圍。

品木宣言推出胡桃鉗聖誕假期倒數月曆，特別以抽屜式的設計，倒數後禮盒還可以拿來收藏小物，內含30年人氣經典不敗款泥娃娃活性碳面膜、Dr. WEIL青春無敵潔膚液、Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水、潔面慕絲等各種保養品，除了保養品另有秒殺單品心花綻放精油脣膏，隱藏版迷你美容刷，網羅經典臉部保養品、隱藏版人氣工具及身體系列。