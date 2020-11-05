女性衛生棉品牌Kotex靠得住，去年底首度和日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下以柔軟透氣為主要訴求的輕柔棉衛生棉全系列包裝通通換上超萌粉嫩新裝，從外包裝到單片衛生棉上都可以看到深受女孩喜愛的宇宙人角色，萌力無敵的包裝讓女孩們紛紛驚呼「實在太可愛」，推出後持續創下高人氣銷售量！

看準CRAFTHOLIC宇宙人魅力持續延燒，Kotex靠得住與知名家用紙品牌舒潔、嬰幼兒品牌好奇等金百利家族品牌，即日起至12月1日期間，聯手於全家便利商店推出「宇宙萌力登陸」獨家CRAFTHOLIC宇宙人限量商品滿額加價購活動，精心挑選讓少女心大噴發的「宇宙人口金零錢包」，活動期間內，凡於全家便利商店購買Kotex靠得住、舒潔及好奇指定系列商品滿NT199元，就能以NT99超值加購價限定優惠，將全台限量僅一萬兩千組、萌力無敵的「宇宙人口金零錢包」帶回家！

此款通路獨家限定的「宇宙人口金零錢包」，以小清新薄荷綠點綴雙色星星圖樣，金色方形零錢開口設計、搭配宇宙人呆萌表情與立體雙耳，毛絨絨的材質摸起來超舒服，可以放置女孩兒外出隨身的口紅、香水、貼身小物或零錢等，既可愛又方便！

宇宙人口金零錢包可愛又方便。（圖／品牌提供）

由Kotex靠得住、舒潔、好奇等金百利家族品牌聯合舉辦的「宇宙萌力登陸」全家通路限定促銷活動，除了超吸睛限量款「宇宙人口金零錢包」加價購活動之外，活動期間內更推出眾多品牌熱銷商品如Kotex靠得住多款熱銷衛生棉、舒潔迪士尼紙手帕與隨身包面紙系列、舒潔淨99抗菌濕巾、舒潔濕式衛生紙、好奇迪士尼系列隨身包嬰兒濕巾等同品項加10元多1件、以及週週超值選等優惠。想要入手通路限定的超激萌宇宙人口金零錢包？現在立刻手刀前往全家，收藏宇宙人的無敵萌力！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看金百利家族品牌和全家合作推出加價購活動，超值價就能把宇宙人口金零錢包帶回家！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得宇宙人口金零錢包*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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