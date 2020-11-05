31歲台灣女星曾之喬（喬喬）出道多年依舊以凍齡美貌聞名，私下她熱愛透過社群平台分享穿搭，絕佳品味也同樣大受歡迎，晉升廣大女性的穿搭指標。近日她在IG曬出穿搭美照，以超修身洋裝大秀纖瘦身材，成功掀起熱議。

近日，曾之喬分享一組日常外出的穿搭寫真，只見她綁起包包頭，穿上一套來自ZARA的土色細肩帶背心長裙，正面的U字領一秒讓鎖骨線炸出，腳上則選穿帶有絨毛裝飾的樂福拖鞋，搭配同色系的包款，簡單混搭就穿出休閒的性感女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 3:00 張貼

從曾之喬的日常穿搭中，時常都可以發現單色的簡約系單品！其實也可以應用到挑選秋冬單品上，尤其很推薦大家運用「同色系」穿出時尚感，從頭到腳把握這項原則就不容易出錯，人人都能夠把平價品牌穿出高級感。

對於入秋依舊以火辣穿搭外出，就有粉絲提問：「台灣氣溫這麼高的嗎？」曾之喬則親自回應：「涼涼的喔！我只是覺得穿著外套顯不出包包的好看，才脫掉外套的！天氣有點小冷而且飄著小雨。」