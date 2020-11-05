來自南韓的氣質女星孫藝真(孫藝珍)，去年以夯劇《愛的迫降》奪下「百想藝術大賞」中的人氣大獎，還因此登上全球百大美女排行榜中，人氣不可小覷。接下來她也將前往好萊塢與知名男星山姆·沃辛頓(Sam Worthington)等大咖男星一同演出電影《cross》，令粉絲們相當期待。近日她所代言的髮品品牌也在網路上釋出側拍影片，驚人的美貌再度引發討論。

由孫藝真所代言的「JENNYHOUSE」的廣告側拍影片中，她先是穿著ㄧ件裸色網紗長裙搭配一頭波浪長髮對著鏡頭露出燦笑；隨後再換上低胸平口粉色洋裝，胸前的波浪造型讓她看起來更加顯瘦，同時襯出白皙的膚色，加上孫藝真甜美的笑容瞬間融化ㄧ票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 제니하우스 𝗷𝗲𝗻𝗻𝘆𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲（@jennyhousepr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 6:24 張貼

網友看到影片後也紛紛留言「哇~~這笑容真的會讓人融化」、「天哪！太美了」、「姊姊真的是女神降臨」、「她怎麼都不會老還越來越美啊」、「姊姊美到很誇張」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

而上個月剛度過38歲生日的她，也在IG上曬出ㄧ系列慶生照，當天所穿的高衩絲質洋裝同樣美艷動人，吸引超過83萬人按讚。