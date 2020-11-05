台灣辣模陳怡安（Angelina）以深邃五官配上169cm高挑身材走紅，清新臉蛋曾受封「台版馬思純」，身材纖瘦的她是各大網拍的常客模特兒，近年更因積極健身鍛鍊出惹火身材，經常在社交平台發放性感和健身照圈粉，更曾推出健身書分享鍛鍊歷程。

身為穿搭控的Angelina個人風格多變，可甜也可辣，她曾表示自己酷愛小男孩風搭配，更是超級鞋控，她的家中就有一大面球鞋牆，近日，她發出一組「運動女孩日常穿搭」，不僅體態健康性感，更不難看出她超愛五分褲！

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina（@an9lina）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 24 日 下午 6:59 張貼

Angelina表示：「一條好穿的五分褲不管是在運動休閒都是我搭配首選。」她在上半身選穿裸色短版外套及米白色運動bra，以中空穿法展現纖瘦的水蛇腰，雖然五分褲屬於很考驗腿型的單品，但如果是小腿本身條件好又很細的女孩們，還是很推薦入手一件，不僅可以完美襯托出激瘦的美腿，更是時髦度100分。

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina（@an9lina）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 下午 8:29 張貼

Angelina的五分褲穿搭可說是大獲好評，讓網友們看了不禁大讚：「太票釀了」、「這張笑起來超美！安可以多發笑笑的照片」、「妳真的很棒」、「你有夠正的！」等。