近期越來越能看到Balenciaga單品在街頭上出現，因品牌創意總監Demna Gvasalia 搞怪創新的設計，再加上Instagram 社群行銷及名人愛用的推波助瀾，漸漸成為年輕人時尚指標之一，如小賈斯汀妻子海莉·鲍德溫，日前被拍到身穿插肩衛衣搭配牛仔裤，再加上Balenciaga手機包，率性又時尚，深深抓住年輕世代的心。
年輕世代在成長的過程中，一直期盼成為獨一無二的存在，而Balenciaga再次滿足他們的期待，Balenciaga 在2019年起開始全球塗鴉訂製服務，韓女團Black Pink的Lisa就曾背著有自己姓名的訂製沙漏包出現於機場，當時在社群軟體也引起一小波討論，而這項服務也將在台北SOGO BR4店限時推出，即日起至8日，將由塗鴉藝術家為特選包款與小皮件畫上名字、城市或Balenciaga 字樣，讓你走在路上絕對與眾不同。
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