UNIQLO延續十周年-「台式美好生活」主題，特別在雙11之際為全台灣的消費者提供專為台灣氣候與生活型態而生的「雙11狂歡購」活動。以精彩的LifeWear商品提案結合台灣品牌好禮，搭配虛實整合的智慧購物模式與APP服務，讓消費者同享全台店舖與網路商店線上線下同價優惠！

除此之外，UNIQLO響應全球「RE.UNIQLO服裝回收再生行動」，特別在雙11狂歡購物之際，同步啟動「羽絨服回收再生」計畫，號召消費者趁優惠添購新衣的當下，捐出不再使用的UNIQLO舊羽絨服投入回收再生行列，還可獲得NT$200的APP優惠滿額抵用券。

UNIQLO雙11冬季明星商品加碼保暖新品齊發 超強優惠5折起（圖／品牌提供）

一年一度最強會員慶開跑！面對台灣入冬氣候多變，UNIQLO應援消費者生活穿搭所需，精心打造為台灣氣候而生的新品優惠提案：包含大師級聯名系列最高優惠直降NT$1,000、精選男/女/童裝冬季人氣保暖單品，像是發熱衣、羽絨服等，全台店舖與網路商店同價同慶5折起、以及多款網路限定優惠商品，不分男女老幼，全家人皆可一站購足。

UNIQLO雙11冬季明星商品加碼保暖新品齊發 超強優惠5折起（圖／品牌提供）

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11/11(三)更推出廣受台灣人喜愛的PEANUTS聯名系列商品全新上市，包含居家拖鞋、襪子、抱枕、毛毯等商品一應俱全，帶給居家生活滿滿的療癒感，除了暖身更加暖心，等你來搶購，數量有限，售完為止。

UNIQLO雙11冬季明星商品加碼保暖新品齊發 超強優惠5折起（圖／品牌提供）

史努比粉絲看過來！又有新品可蒐了！UNIQLO X PEANUTS推出全新聯名系列，以史努比、糊塗榻客、查理布朗為主題，散發溫暖氣息的居家系列，即將於11/11日暖心發售；在日本掀起熱銷，輕巧保暖的高機能HEATTECH刷毛毯新品，同步也推出網路商店獨家限定優惠，首度優惠最高直降NT$300，優惠價NT$1,290起，同步精選多款明星單品推出網路商店限定優惠，讓冬日時光更加愉快和特別！