Rado瑞士雷達表針對新世代追求嶄新的數位體驗，年初以線上記者會形式向全球發表年度全新品牌風格定調，更因應疫情率先以數位方式在官方YouTube頻道發表一系列2020年度新品，展現零時差的領先實力。

今年底，結合卓越設計和高科技材質的瑞士雷達表則再度與全球最具影響力的建築及室內設計雜誌《Dezeen》展開深度的合作，於11月30日至12月4日展開Rado瑞士雷達表首屆的線上設計週，和來自世界各地屢獲殊榮的設計師們攜手打造全新True Square設計師限量腕錶，揮灑獨具的時間美學，期待再度驚艷錶界。

瑞士名錶攜手全球人氣建築設計雜誌《Dezeen》舉辦品牌首屆線上設計週（圖／品牌提供）

今年的設計師陣容，邀請到義大利雙人團隊FormaFantasma、英國設計師Tej Chauhan、印度雙人團隊Thukral & Tagra以及日本雙人團隊YOY，將自身的設計風格結合瑞士雷達表在材質與創新技術的傑出表現，強化品牌精神與設計的連結，聯手打造獨一無二的時間藝術。

瑞士名錶攜手全球人氣建築設計雜誌《Dezeen》舉辦品牌首屆線上設計週（圖／品牌提供）

在線上設計週中，品牌將推出以True Square真我方形系列為藍本打造的設計師限量時計，這一方形腕錶造型正是此瑞士製錶品牌的首創。Rado瑞士雷達表的高科技材質，搭配新穎與未來感設計，讓每款時計獨一無二、美觀大方，且簡便實用。

瑞士名錶攜手全球人氣建築設計雜誌《Dezeen》舉辦品牌首屆線上設計週（圖／品牌提供）

作為頂尖的設計品牌，Rado瑞士雷達表在與《Dezeen》等機構展開設計合作及創新方面擁有悠久傳統，因此，線上設計週絕對是品牌推出全新設計師限量腕錶的理想平台，並再度強化品牌與設計的連結，相得益彰。