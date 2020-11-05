全球疫情吃緊，台灣零售市場完全不受影響，吸引義大利頂級男裝

因為台灣「口罩外交」，意外促成義大利男裝Stefano Ricci來台設計旗艦店。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci來台，即起正式進駐麗晶精品。世新國際總經理鄭貴尹指出，為了引進Stefano Ricci，這三年來他飛義大利飛了十幾趟，Ricci家族就是不點頭，直到今年3月台灣送了一批口罩到義大利，讓Ricci家族十分感動，且對台灣的經濟實力和防疫措施有了信心，終於答應來台設櫃，可說是「口罩外交」意外促成的一樁美事。

義大利男裝Stefano Ricci奢華登台，鎖定金字塔頂級的富豪階級。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci是排名全球前五名的頂級奢華男裝品牌之一，尤其以配件最受男士的喜愛，由於價格昂貴，鎖定對象以企業家、皇室貴族與富豪為主，這些頂級客層為求獨一無二，連一般時尚精品也不看在眼裡，願意砸大錢採購如Stefano Ricci這類的高端奢華用品，以凸顯身價。

以品牌最受歡迎的皮帶為例，皮帶扣頭以K金打造，甚至鑲上鑽石，要價從百萬至四百萬不等，昨日剛開幕就有某台灣企業家上門購買一條要價近200萬的鑲鑽皮帶。

義大利男裝Stefano Ricci奢華登台，鎖定金字塔頂級的富豪階級。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci在設計上融入雄鷹、八角型與SR LOGO等經典元素，好萊塢明星湯姆克魯斯、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）都是品牌鐵粉。

Stefano Ricci鑲鑽奢華版鱷魚皮帶，396萬8300元。（Stefano Ricci提供）

義大利男裝Stefano Ricci以八角型雄鷹為LOGO，是躋身上流社會的敲門磚。（Stefano Ricci提供）