圍棋女神黑嘉嘉今(5日)出席日本Brother列印設備活動，在台推出新產品 – 威力印全新一代大連供系列噴墨複合機，為業界同級列印速度最快、支援Email隨寄隨印等無線列印方式，黑墨一次可印達7,500張，且單張成本僅NT$0.05元起。

黑嘉嘉今日身穿無袖藍條紋中空裝小露水蛇腰出席活動，除了接下印表機活動外，也開始從事廣告及戲劇演出，自認長期是對著圍棋需要專注力，臉部不需要特別表情，但開始接廣告及戲劇後，會特別注重表情及聲音，所以現在有學表演課程，但感情戲還是最大問題，母胎單身的她對於親蜜戲是點到為止，是無法突破的罩門所以不能接吻的戲，而對未來的男朋友希望像爸爸一樣溫柔及幽默，似乎有戀父情結。

黑嘉嘉今日身穿無袖藍條紋中空裝小露水蛇腰出席活動。(圖／張家齊攝影)

黑嘉嘉也預告將出席金馬盛會，開始忙於減肥的她，前二周有配合168斷食及運動成功瘦下3公斤，但覺得瘦就開始放縱吃了炸雞、薯條，沒想到就胖回來，哀怨的說「超過25歲以後真的很容易變胖。」要準備出席今馬的她，也怕走紅毯，自爆只是穿著球鞋也曾有一周跌倒三次，連下飛機也會跌倒，走紅毯是穿著高跟鞋怕摔倒只能靠劇組幫忙了，至於紅毯禮服也不能太性感，露肩及腰已經有突破要大家期待。