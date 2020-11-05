看好台灣保養市場，澳洲Sukin、日本AGILE COSMETICS PROJECT相繼登台，搶攻雙11商機，除了新品牌有話題，在台深耕的理膚寶水、也DR.WU祭出優惠搶市。
好萊塢女星Emma Watson喜愛的澳洲保養Sukin登台，Sukin認為，自然即能提供我們身體所需，因此以大自然配方為主要成分，產品採取98.8％的天然萃取，無添加14大有害肌膚及環境成份。東京代官山小眾保養AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)登台，成海外首店，
DR.WU攜手Yahoo、momo兩大電商，首度推出3組獨家限定保養組，優惠包括經典熱銷的玻尿酸保濕系列、杏仁酸煥膚系列、潤透光美白系列與超逆齡修復系列。
日系保養DHC則發表「Sake嫩白系列」以日本酒中發現的甲瓦龍酸內酯，添加的日本酒原料米萃取物，推出新品。
屈臣氏「友好週年慶」即日至11日，600件商品任選買1送1，更加碼推出Hello Kitty ＆小熊朋友「友你真好」集點活動，釋出聯名床墊、毛袋等卡哇伊小物。
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