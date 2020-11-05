Sukin來台上市記者會。（Sukin提供）
Sukin來台上市記者會。（Sukin提供）
理膚寶水 11.11購物狂歡節主視覺。（理膚寶水提供）
理膚寶水 11.11購物狂歡節主視覺。（理膚寶水提供）
DHC Sake嫩白系列。（DHC提供）
DHC Sake嫩白系列。（DHC提供）
DR.WU官網獨家做1休2保濕循環組，優惠價2111元。（DR.WU提供）
DR.WU官網獨家做1休2保濕循環組，優惠價2111元。（DR.WU提供）
Yahoo獨家保濕超貼妝面膜36件組，優惠價1711元，再84折。（DR.WU提供）
Yahoo獨家保濕超貼妝面膜36件組，優惠價1711元，再84折。（DR.WU提供）
屈臣氏「友好週年慶」即日起至11日，600件商品任選買1送1。（屈臣氏提供）
屈臣氏「友好週年慶」即日起至11日，600件商品任選買1送1。（屈臣氏提供）
AGILE COSMETICS PROJECT 雙明星情境照。（AGILE COSMETICS PROJECT 提供）
AGILE COSMETICS PROJECT 雙明星情境照。（AGILE COSMETICS PROJECT 提供）

看好台灣保養市場，澳洲Sukin、日本AGILE COSMETICS PROJECT相繼登台，搶攻雙11商機，除了新品牌有話題，在台深耕的理膚寶水、也DR.WU祭出優惠搶市。

好萊塢女星Emma Watson喜愛的澳洲保養Sukin登台，Sukin認為，自然即能提供我們身體所需，因此以大自然配方為主要成分，產品採取98.8％的天然萃取，無添加14大有害肌膚及環境成份。東京代官山小眾保養AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)登台，成海外首店，

DR.WU攜手Yahoo、momo兩大電商，首度推出3組獨家限定保養組，優惠包括經典熱銷的玻尿酸保濕系列、杏仁酸煥膚系列、潤透光美白系列與超逆齡修復系列。

日系保養DHC則發表「Sake嫩白系列」以日本酒中發現的甲瓦龍酸內酯，添加的日本酒原料米萃取物，推出新品。

屈臣氏「友好週年慶」即日至11日，600件商品任選買1送1，更加碼推出Hello Kitty ＆小熊朋友「友你真好」集點活動，釋出聯名床墊、毛袋等卡哇伊小物。

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