雪肌粋攜手哆啦A夢打造聯名商品 為品牌再創話題 19:422020/11/05 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪肌粋x哆啦A夢 透明化妝包情境氛圍圖。（雪肌粋提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪肌粋x哆啦A夢 多角度手機架情境氛圍圖。（雪肌粋提供） 雪肌粋x哆啦A夢 透明化妝包情境氛圍圖。（雪肌粋提供） 日本高絲集團與日本7-ELEVEN共同開發品牌「雪肌粋」，為回饋台灣消費者的喜愛，雪肌粋在今年特別與正逢50週年的日本知名卡通人物哆啦A夢推出聯名贈品「多角度手機架」與「透明化妝包」。 「雪肌粋・哆啦A夢 透明化妝包」可將這些保養彩妝小物清楚打包，外出旅行時推薦組則有「雪肌粋 輕旅行保養組」，內含雪肌粋卸妝凝膠、淨白洗面乳、化妝水與乳液，基礎保養一網打盡。 #日本 #保養 #哆啦a夢 #透明化 #化妝包 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信聯手PChome搶攻雙11 申辦5G指定方案送VR頭盔／AR眼鏡 16:502020/11/04 科技 高雄遠百攜手美濃區長變身聖誕老人 送愛到偏鄉 15:112020/11/04 寶島 歡慶耶誕佳節 精品美妝推倒數日曆 12:382020/11/05 消費 宇宙人再度聯手衛生棉品牌 全家加價購入手萌力無敵的零錢包 12:562020/11/05 消費 雙11傳捷報 小米股價大漲 04:102020/11/05 全球財經 UNIQLO雙11冬季明星商品加碼保暖新品齊發 超強優惠5折起 18:062020/11/05 潮流 蝦皮雙11購物節 iPhone 12 Pro這樣搶竟然萬元有找 17:052020/11/04 科技 強強聯手 PChome 24h購物攜手中華電信 首戰搶雙11商機 03:362020/11/05 財經 搭上無限列車的熱潮 十大鬼滅之刃聯名品牌人氣爆棚 11:012020/11/04 娛樂 新台東故事館 再續誠品未竟之夢 10:002020/11/04 生活 時尚熱門新聞 38歲孫藝真花絮照流出 平口洋裝甜秀香肩美背 - 名人 - 時尚 少女時代再合體 潤娥V領吊帶裙洩胸前小心機 - 名人 - 時尚 宇宙人再度聯手衛生棉品牌 全家加價購入手萌力無敵的零錢包 - 消費 - 時尚 《黑寡婦》史嘉蕾喬韓森性感登封「金髮紅唇」造型超殺 - 名人 - 時尚 楊冪吊帶人魚裙藏貝殼美胸小心機 亮鑽腰帶一秒襯托纖腰 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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