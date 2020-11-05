雪肌粋x哆啦A夢 多角度手機架情境氛圍圖。（雪肌粋提供）

雪肌粋x哆啦A夢 透明化妝包情境氛圍圖。（雪肌粋提供）

日本高絲集團與日本7-ELEVEN共同開發品牌「雪肌粋」，為回饋台灣消費者的喜愛，雪肌粋在今年特別與正逢50週年的日本知名卡通人物哆啦A夢推出聯名贈品「多角度手機架」與「透明化妝包」。

「雪肌粋・哆啦A夢 透明化妝包」可將這些保養彩妝小物清楚打包，外出旅行時推薦組則有「雪肌粋 輕旅行保養組」，內含雪肌粋卸妝凝膠、淨白洗面乳、化妝水與乳液，基礎保養一網打盡。