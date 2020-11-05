頂級保養搶攻秋冬保養市場 日夜保養接力 20:112020/11/05 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 reveel 理妍醫技頂級煥白晶瓷膠原課程示意圖。（reveel 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 reveel 御膚晶球Ｃ套裝產品圖。（reveel 提供） reveel 理妍醫技形象圖。（reveel 提供） reveel御膚晶球Ｃ套裝形象圖。（reveel 提供） MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 漾光花萃護理系列 2020形象圖。（MARIA GALLAND 提供） MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 380花萃晚安修復面膜。（MARIA GALLAND 提供） 秋冬肌膚相對乾燥缺水，人體的皮膚保護機制因為氣溫下降而減弱，正是一年之中極需好好保養的關鍵期。 護膚品牌reveel理妍醫技推「頂級煥白晶瓷膠原課程」，法國瑪琍嘉蘭則發表「361柔光花萃護膚霜」和「380花萃晚安修復面膜」，361柔光花萃護膚霜針對晨間醒膚設計，霜狀清香的380花萃晚安修復面膜，提供整夜保養，讓肌膚宛若睡了一場好覺。 #保養 #面膜 #肌膚 #柔光 #護膚霜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶攻雙11！頂級保養祭優惠 新品牌也爭相登台搶市場 19:352020/11/05 消費 安心旅遊落幕 高市搶攻500大企業員旅市場 16:132020/11/05 寶島 耶誕限量香氛 搶攻節慶送禮市場 18:232020/11/05 消費 3步驟打造閃耀聖誕妝容 人氣韓妝聖誕系列跨界合作台灣品牌 16:472020/11/04 美妝 台中港攜郵輪協會 推超值遊程 04:102020/11/05 產業．科技 54歲劉嘉玲提前慶生近照不科學 陳奕迅漂亮女兒意外曝光太驚人 16:482020/11/04 娛樂 台灣大賽》兄弟擁3頂級洋投 劉志威期待明年再合作 19:432020/11/05 體育 台北喜來登衝刺住房 打米其林美食牌誘客 17:202020/11/04 財經 楊丞琳維持完美狀態的秘訣 保養關鍵在睡前儀式 06:302020/11/05 名人 和運租車訂閱式租賃網站全新上線 不出門也能便利訂車 17:272020/11/05 汽車情報-汽車新聞 時尚熱門新聞 38歲孫藝真花絮照流出 平口洋裝甜秀香肩美背 - 名人 - 時尚 少女時代再合體 潤娥V領吊帶裙洩胸前小心機 - 名人 - 時尚 宇宙人再度聯手衛生棉品牌 全家加價購入手萌力無敵的零錢包 - 消費 - 時尚 《黑寡婦》史嘉蕾喬韓森性感登封「金髮紅唇」造型超殺 - 名人 - 時尚 楊冪吊帶人魚裙藏貝殼美胸小心機 亮鑽腰帶一秒襯托纖腰 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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