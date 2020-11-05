reveel 御膚晶球Ｃ套裝產品圖。（reveel 提供）
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reveel 理妍醫技形象圖。（reveel 提供）
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reveel御膚晶球Ｃ套裝形象圖。（reveel 提供）
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MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 漾光花萃護理系列 2020形象圖。（MARIA GALLAND 提供）
MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 漾光花萃護理系列 2020形象圖。（MARIA GALLAND 提供）
MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 380花萃晚安修復面膜。（MARIA GALLAND 提供）
MARIA GALLAND 法國瑪琍嘉蘭 380花萃晚安修復面膜。（MARIA GALLAND 提供）

秋冬肌膚相對乾燥缺水，人體的皮膚保護機制因為氣溫下降而減弱，正是一年之中極需好好保養的關鍵期。

護膚品牌reveel理妍醫技推「頂級煥白晶瓷膠原課程」，法國瑪琍嘉蘭則發表「361柔光花萃護膚霜」和「380花萃晚安修復面膜」，361柔光花萃護膚霜針對晨間醒膚設計，霜狀清香的380花萃晚安修復面膜，提供整夜保養，讓肌膚宛若睡了一場好覺。

#保養 #面膜 #肌膚 #柔光 #護膚霜