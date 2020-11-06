南韓女子團體宇宙少女，於6月份發行第八張迷你專輯《Neverland》後，9月份官方宣布推出子團「Chocome」，並在10月7號發行首張單曲《Hmph (흥칫뿡)》正式出道，再度受到熱烈討論。人氣成員雪娥及EXY，近日一同受邀出席活動時，以知性的套裝打扮優雅現身，吸引粉絲的目光。

不久前在蠶室樂天百貨所舉辦的「Korea Fashion Market 2」線上時裝秀上，邀請了宇宙少女中的雪娥及EXY兩名成員擔任開幕走秀嘉賓演繹秋冬流行服飾。率先出場的雪娥以一頭烏黑的波浪長髮，身上穿著咖啡色格紋寬版西裝外套內搭復古白色雪紡襯衫與同色系前短後長的短裙及黑色低跟鞋，散發知性女性魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 宇宙少女우주소녀臺灣站🇹🇼（@wjsn_fanspage_tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 3:55 張貼

EXY則是穿著時下流行的寬版綠色絨毛外套搭配寬版紫色長褲及黑色短靴，整體風格看起來慵懶又不失帥氣，兩人出眾的美貌與專業的秀場表現，吸引不少網友留言。

在 Instagram 查看這則貼文 bnt official（@bntstar）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 下午 9:52 張貼

紛紛大讚兩人「光露臉就成了焦點」、「這樣搭也好看」、「雪娥看起來超有氣質的」。

在 Instagram 查看這則貼文 WJSN 🌌| 𝙇’ 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 🇭🇰（@wjsnlespace_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 下午 11:56 張貼