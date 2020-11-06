現年29歲的美國好萊塢知名女星艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)，因演出《玩命直播》、《美國恐怖故事》系列、《尖叫女王》等戲而聞名。日前她的媽媽擅自在社群平台上開心回覆粉絲詢問有關「她懷孕的問題」而使懷孕消息曝光，讓艾瑪羅勃茲氣到封鎖媽媽帳號，可愛的互動笑歪一票粉絲。而近日，她也被多次拍到現身街頭採買日常用品時的私服穿搭，沒想到巧妙的「藏肚穿搭」吸引粉絲們熱烈討論。

衣品絕佳的她，雖身高只有157cm是標準的「小隻馬身材」，但在懷孕之前便經常透過穿搭技巧來製造修長的視覺效果，懷孕後也不忘運用技巧來藏住逐漸變大的肚子。被媒體捕捉到的一系列街拍照中，艾瑪羅勃茲便是靠以下「3招」來藏肚：

第1種 寬鬆小洋裝

對於孕婦來說貼身的服飾會讓人很不舒服，也會讓肚子感覺到壓迫，艾瑪羅勃茲為了讓自己穿起來舒適又顯瘦，都會以深U領、深U領或是高腰線的洋裝來當作首選，只要露出纖細雙腿搭配靴子或是娃娃鞋也能看起來相當時尚。

在 Instagram 查看這則貼文 Emma Roberts Clothing（@emmarobertsclothing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 4:36 張貼

第2種 寬版外套

艾瑪羅勃茲有時候也會穿著彈性極佳的瑜珈長褲搭配寬版外套與小包，將注意力轉移到別處，便能成功藏肚。

在 Instagram 查看這則貼文 Emma Roberts Clothing（@emmarobertsclothing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 下午 3:57 張貼

第2種 長裙+外套

為了不讓長裙看起來厚重，艾瑪羅勃茲也會搭上短版外套與造型短靴，以多層次的穿搭方式讓整體造型看起來休閒又帥氣，絲毫看不出是個懷孕中的媽媽。