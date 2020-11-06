34歲大陸女星楊冪以精緻美貌及纖瘦身材走紅，升格當媽之後不僅體態依舊姣好，天生超強的時尚品味更是備受肯定，被網友們封為「帶貨女王」、「穿搭指標」。以下就從楊冪的機場穿搭找尋日常搭配的靈感吧！

先前，楊冪被拍到現身機場，她身穿來自 Welldone 的土橘色西裝外套搭配愛迪達白色運動褲、BV金屬色雲朵包，驚喜混搭正式與運動風的元素，腳踩秋冬必須買爆的厚底靴，光是一出場就回頭率超高，又潮又帥還能襯托完美的身材比例。

楊冪西裝穿搭曝神級身材 機場辣秀搶眼漫畫腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

而另一套西裝穿搭也很值得學起來，楊冪穿上來自 GUCCI 的簡約T恤配上女裝品牌 MO&Co. 的焦糖色西裝外套，寬鬆版型超修飾身材，讓纖瘦的她看起來更仙氣逼人，下半身則穿著 PONT STONE 黑色牛仔短褲，反差色系的組合令人眼睛為之一亮，最後搭上 RTA 黑色尖頭靴真的太時髦！

楊冪西裝穿搭曝神級身材 機場辣秀搶眼漫畫腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

看完是不是覺得該立刻入手一件西裝外套了呢？今年最推薦大家可從oversize的版型購入，可穿出休閒又正式的風格，楊冪的帥氣時尚穿搭令廣大粉絲們看了紛紛大讚：「大冪冪女神」、「風格真的亮眼」、「愛重點突出腿，其次腰」、「好愛冪姐的私服穿搭」、「姐腿好白好長」、「每一套都好好看」等。