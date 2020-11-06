35歲台灣女星賴薇如過去以人氣女團「七朵花」成員身分出道，近年則活躍在綜藝節目界，以甜美娃娃臉和152cm的嬌小身材，深受大票男性粉絲支持。個性活潑的賴薇如除了是綜藝節目寵兒，更連私下的穿搭品味都備受粉絲們推崇。
賴薇如時常透過社群平台分享日常穿搭，只見照片中，賴薇如綁起活力十足的雙邊辮子，面對健身房的鏡子一手拿手機、一手比出YA的手勢，可愛模樣宛如高中生，在貼文中除了發美照，她同時開心寫下：「昨晚運動長這樣～依然是夏天的顏色！」
在這套運動穿搭中，賴薇如以螢光黃加上螢光橘的雙色搭配出場，上半身選穿白色的短版長袖，讓內搭的螢光黃運動bra露出下擺，若隱若現緊緻的腹肌，下半身則是基本的黑色緊身褲，她更俏皮地表示，之所以會這樣穿，是因為「捨不得跟夏天說再見，但必須跟體脂say good byeee。」
網友們看到賴薇如的S好身材後，也紛紛留言回應：「瘦了吧」、「我也捨不得夏天」、「活力滿滿的小姐姐」、「小蠻腰」、「運動加油，更要好身材喔！薇如姊姊」。
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