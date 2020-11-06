從歐美巨星怪奇比莉Billie Eilish、杜娃·黎波Dua Lipa的漸層布丁頭到紅遍日本的耳圈染，「挑染」是今年持續熱議的流行趨勢。

在韓國知名設計師Jay Blank的最新創作All Colors are Beautiful之中，將挑染風潮將從低調的小區塊挑染，演變成大膽的大區塊撞色挑染。透過俐落的剪裁及極度對立的互補髮色相互襯托，展現看似衝突卻平靜和諧的對比之美。

俐落的剪裁及極度對立的互補髮色。（圖／品牌提供）

擅長在實體物件及哲學感官裡挖掘創作靈感的Jay分享，這次作品的啟發自2020年美國佛洛伊德事件的反種族主義。相近色的搭配可給人安全感，但是Jay認為所有色彩都是美麗的，端看如何平衡協調。因此在三款髮型作品中，特別挑選了看似不相襯的互補色，透過造型及挑染技巧，做出貌似牴觸卻又完美融合的協調配置。三款髮型可各自展現獨立風格，擺在一起也依然協調。希望透過作品表達，在多元膚色之下，依然可以不帶任何歧視及偏見地和平共存。

Jay的三款髮型作品。（圖／品牌提供）

資深染髮講師Meggy則分享，2020年的種族衝突及全球疫情影響，從Jay的作品中可以看出，帶著反叛氣質、色塊略顯粗野的大面積區塊染將在2021年成為挑染趨勢。流行髮色則包含了風格強烈的湖水藍、墨綠、紅紫色及灰紫色，這種染一次可以撐很久，宛如世紀末的大膽挑染風格，在髮色及挑染位置的自由度極高，不管是危險感或是知性感，各種個人風格都能完整呈現。 造型重點則包含了髮尾略帶粗糙及穿透感的一字齊瀏海、看起來像剛起床的微亂卷度，以及在社群媒體上搶盡版面的大型髮飾，十足反映了當前世界的失序氛圍。