創立於1960年的Grand Seiko，今年歡慶品牌六十周年，除了有一系列品牌拓展規則、全球布局的計畫外，還特別以日本元素設計六十周年紀念腕表，在細節融入日本美學，藉此強化日本腕表品牌的DNA。

Grand Seiko歡慶60周年推出紀念限量表，透明表背可見到藍色鈦金屬自動盤和環繞的紅圈，讓人聯想到岩手山的朝霞美景。（Grand Seiko提供）

這款六十周年紀念表的面盤採用日本傳統色、同時也是Grand Seiko代表色「紺藍色」，設計靈感源自Grand Seiko位於岩手縣雫石町的「雫石高級時計工坊」，當地以岩手山朝霞美景著稱，象徵藍色雲海的表盤閃耀光芒，略過表盤的一抹紅色秒針則猶如破雲而出的朝霞，既唯美浪漫，又氣度恢宏。

表背則又另一種美景，透明表背可看到Grand Seiko自製機芯9S65運轉盛況，並特別將自動盤換成陽極氧化處理的藍色全幅自動盤，並以紅圈環繞，同樣也讓人聯想到岩手山破曉霞光照射在藍色雲層的美景，自動盤的中央為透過陽極氧化成藍色的鈦金屬，邊緣的重錘採用高比重的鎢金屬，可減少外力衝擊而變型的機率。

60周年紀念款除了有Grand Seiko經典獅子標誌外，周圍還刻有「60th Anniversary」、「1960-2020」以及「Limited Edition」等字樣，全球限量2500只。