深受年輕新富階級喜愛的宇舶表（HUBLOT）今年歡度四十周年慶，與上百年老字號瑞士鐘表品牌相較起來，宇舶表雖年輕，但也正因為如此，設計充滿創意，予人不斷的驚喜，最經典的例子莫過於1980年宇舶表在創立之初，創始人Carlo Crocco打破傳統以黃金表殼搭配橡膠表帶，衝突混搭充滿新意，旋及在表壇引領風潮。

宇舶表董事總經理Jean-Claude Biver是催生40周年紀念表的推手。（HUBLOT提供）

為了紀念品牌創立時大破大立、勇於突破傳統的革命性創舉，宇舶表，秉持「堅持第一，獨一無二，與眾不同」品牌精神，重新演繹1980年首代經典腕表（Classic Original），推出經典融合系列40周年紀念表，並且融入品牌哲學「融合的藝術」。

經典融合系列40周年紀念表承襲第一代經典腕表的優雅運動風，有黃金、鈦金屬及黑色陶瓷三種款式，表殼直徑45毫米，黑色漆面面盤一逕的黑，僅以「Hublot」以及指針末端「H」點綴，拋光面盤簡化為六顆螺絲，盡顯低調簡約風範，表扣為雙折式折疊式表扣。

宇舶表經典融合系列40周年紀念表，黃金款限量100只，78萬2000元。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列40周年紀念表，鈦金屬款限量200只，25萬9000元。（HUBLOT提供）