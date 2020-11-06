這周末想好要去哪裡散心了嗎？在雙11前夕，兩大美妝品牌蘿拉蜜思、理膚寶水推出限時快閃店，不但好玩又好拍，完成指定任務還有免費禮物拿，如果身為哆啦A夢鐵粉，這周末更是一定要去台北華山大草原朝聖可愛的限量聯名商品！

▍像艾蜜莉一樣置身巴黎逛「蘿拉蜜思美妝市集」

每到年底想出國的心情真心擋不住，但今年還是留在台灣感覺比較安心！全球底妝權威蘿拉蜜思此次直接把巴黎搬過來邀妳一起「偽出國」，一起變身艾蜜莉逛巴黎市集，玩彩妝、逛好物，享受療癒時刻！

蘿拉蜜思美妝市集現場可DIY手作屬於自己的蘿拉蜜思帆布午餐包！（圖／品牌提供）

除了放鬆身心，更為平日的透亮美肌做準備，趁著周年慶期間用最佛心的價格把史上第一支神級妝前「煥顏凝露」、黑蓋擦擦筆「極限超時親膚遮瑕筆」、網友最愛冠軍蜜粉及美輪美奐的「芭蕾巴黎限量假期系列」通通放進購物袋，如魔法般地將上妝時間精簡、持妝效果延長，天生美肌的所有可能都在蘿拉蜜思美妝市集發生，現場還可體驗高級訂製服務，以及各式法式小點、咖啡，拍照打卡即可享用，周末快約好姐妹一起來玩！快閃店時間地點：忠孝SOGO 11/5-11/9，中壢SOGO11/12-11/15，板橋大遠百11/14-11/19。

蘿拉蜜思美妝市集有各式法式小點、咖啡，拍照打卡即可享用。（圖／品牌提供）

▍理膚寶水肌膚藍圖基地 限時5天登場

在台灣受許多女孩喜愛的保養品牌理膚寶水LA ROCHE-POSAY，繼去年推出佳評如潮的「理膚寶水肌膚實驗室」後，為了讓更多台灣消費者能透過專業醫美檢測服務了解認識自己肌膚健康狀況，針對肌膚問題或可能造成健康問題的隱憂提早作好防範準備，在2020年特別挹注千萬、全面升級打造最專業、最全方位服務的「理膚寶水肌膚藍圖基地」，在11月6日至11月10日一連五天於華山文創園區入口處大草原隆重登場！

理膚寶水肌膚藍圖基地限時5天登場。（圖／品牌提供）

「理膚寶水肌膚藍圖基地」分為五大主題活動區，特別設置等級同等皮膚科及醫美診所的高階專業肌膚檢測儀，另外精心打造「理膚寶水溫泉小屋」將法國中部溫泉水療中心移植於此，走進屋內映入眼簾就是理膚寶水最著名溫泉水製程，而另一吸睛熱區，則為首次亮相「沉浸式互動體驗-理膚寶水光影牆」，理膚寶水各大明星商品成分特製成色彩繽紛、超過數十種巨幅投影、隨時變換各式夢幻美麗場景，滿足消費者拍美照與打卡分享樂趣。

理膚寶水聘請專業美容師群於活動期間駐點，協助消費者進行同醫美及皮膚科診所配備一對一高階醫美肌膚檢測，涵蓋敏感、油痘粉刺、老化細紋、乾裂及暗沉曬斑的完整分析。（圖／邱映慈攝影）

完成肌膚檢測後，可依肌膚膚況診斷報告領取專屬自己肌膚藍圖試用組合包。（圖／邱映慈攝影）

除此之外同步加碼推出限量「理膚寶水首款限定系列」，讓神通廣大的哆啦A夢與理膚寶水共同攜手解決肌膚問題的困擾！凡於活動期間（11月6日~11月10日）參加活動的消費者，就有機會免費獲得「線上預約禮」、「早鳥排隊禮」及「打卡拍照禮」等多項優惠回饋，同時在11/6在momo購物網理膚寶水官方旗艦店線上結帳就可享有專屬滿額禮，並且有機會獲得專屬優惠券可在11/7於momo舉辦雙11嘉年華活動現場領取好禮。「理膚寶水肌膚藍圖基地」從肌膚專業檢測、趣味互動體驗及超值好禮一應俱全，讓消費者安心護理肌膚、天天有效舒敏保養，遠離敏感困擾的享受美好生活！

理膚寶水首款限定系列包含B5彈潤修復精華、淨痘無瑕極效精華DUO+與淨透煥膚極效精華K+，在產品本身或外包裝盒上印製可愛的哆啦A夢圖像，限量發售中，現場也看得到。（圖／邱映慈攝影）