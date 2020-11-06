林柏宏近幾年把事業重心放在戲劇上，接連演出不少好戲，去年以《小女花不棄》走紅兩岸，今年更以愛情喜劇《怪胎》入圍金馬獎影帝，緊接著公視大戲《大債時代》將在明年一月播出，日前在高雄電影節首映時廣受好評，連連好戲，將林柏宏一步步推向演藝事業的高峰。

入圍本屆金馬影帝的林柏宏為宣傳新劇《大債時代》進棚拍攝時尚專題，佩戴要價35萬元的寶齊萊柏拉維三地時間計時碼表，甩大債扮演貴公子。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

雖早在三年前就以《六弄咖啡館》拿下金馬最佳男配角，但林柏宏坦承公布金馬獎入圍名單當天還是很緊張，整天坐立難安，最後決定關掉手機跑去游泳，刻意不接電話。結果游完泳才一打開手機，就接到經紀人報喜的電話，以及一長串來自親友道賀恭喜的訊息，讓他既驚又喜。

「我喜歡嘗試各種角色，迎接不同的挑戰，這些難得經驗都是成長的養分！」林柏宏說，例如拍電影《怪胎》就是全新的體驗，導演整齣戲都用iPhone手機拍攝，幾乎感覺不到它的存在，是很新鮮有趣的體驗，加上導演對走位、運鏡、燈光和氣氛營造都很講究，要求表演的風格很強烈，讓他學到很多。

即將在明一月上檔的《大債時代》，故事緊扣台灣現代年輕人低薪、甚至負債等社會現象，是社會小人物的縮影，林柏宏在戲中飾演艱辛創業的YOUTUBER，為了尋找投資金主、推銷商品，不但台詞很多，而且要一口氣快速說完，「我的台詞多到放不下劇本，編劇得另外印一份特別版給我，真的超厚的！」

林柏宏嘗試各種角色磨演技，佩戴寶齊萊馬利龍飛返計時碼表，鋼帶款22萬元，藍織帶款21萬元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Fendi）

他感慨地說，他19歲出道，不僅沒向家裡要錢，念大學時還申請助學貸款，嘗過背債的滋味，剛踏入演藝圈時也是挫折不斷、嘗遍辛酸，因此很能體會《大債時代》中小人物力爭上游的心情，演起來特別有感觸。

林柏宏為得宣傳《大債時代》進棚拍攝寶齊萊（Carl F. Bucherer）時尚專題，佩戴寶齊萊Manero Flyback馬利龍飛返計時碼表和鮮黃色款的柏拉維三地時間計時碼表，立刻貴氣上身，猶如優雅時尚的貴公子，他笑說他與寶齊萊很有緣，去年進本報攝影棚拍攝時尚專題時，就是佩戴寶齊萊腕表，留下很好的印象，如今再度進棚合作，特別有親切感。

寶齊萊Manero Flyback馬利龍飛返計時碼表，鋼帶款22萬元，藍織帶款21萬元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊Patravi ScubaTec Black柏拉維深潛腕表，碳黑版，25萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊Patravi TravelTec柏拉維三地時間計時碼表，黃色款，35萬元。（Carl F.Bucherer提供）