今年40歲的澳洲好萊塢女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），2012年以《歌喉讚》系列電影中的「胖艾美」一角而紅遍全球。今年積極健身的她已成功甩掉22kg，近日接受媒體採訪時大方分享「3招減肥秘訣」吸引網友熱烈討論。

瑞貝爾威爾森雖在電影中以瘋狂又搞笑的棉花糖女孩形象而打開知名度，還曾在專談時自嘲「我的工作就是收錢變胖」，但深入詳談才知道原來當初是因片商的要求她才刻意變胖，使體重破百。如今已邁入40歲的她，為了不讓身材限制了角色及影響健康，積極健身6個月後成功甩肉並交到一名高富帥男友。以下便昰她的減肥的方法：

1. Mayr飲食法

由奧地利醫生Dr. Franz Xaver Mayr所提出的減肥理論中提到，很多人所選擇的食物及進食方式都不利於腸胃消化，因此建議多攝取蔬菜、魚類等高鹼性食物，避免食用咖啡、酒、糖、奶製品及麩質食物，另外每一口吃進嘴巴時也要至少咬30下才能幫助消化並同時給大腦信號達到減肥的效果。

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2. 一週運動6天

為了提高身體的代謝，瑞貝爾威爾森也特別請了名星教練Jono Castano，為她設計一週天的高強度間歇性訓練，搭配有氧、重訓來雕塑身材。

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3. 一天走1萬步

即使一週內只休息一天，瑞貝爾威爾森也會逼自己在休息日裡走一萬步來為持活動量並持續燃燒脂肪，也是她能在短短半年來成功瘦身的原因之一。